Morte David Rossi, la rivelazione a 'Le Iene': "Festini vip a luci rosse, io mi prostituivo"

Così nascono i Bitcoin: Le Iene visitano i giovani italiani impegnati nel 'mining'​

David Rossi, nuovi misteri a 'Le Iene': dalla lettera del 'vigliacco' alla presunta sparatoria

Morto David Rossi, Le Iene: «Ipotesi di omissioni nelle indagini e video manomesso»

Domenica 25 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A indagare sulla morte di, il dirigente delmorto il 6 marzo 2013, sarà la Procura di Genova. Finora, a Siena, la magistratura ha sempre considerato solo l'ipotesi del suicidio, che però sembra incompatibile con la caduta dell'uomo da una finestra della sede della banca, registrata da una telecamera di sicurezza.de Le Iene ha fatto una scoperta sconvolgente: dietro quella vicenda misteriosa ci sarebbero dei festini a base di sesso e droghe, come tra l'altro aveva supposto, sindaco della città toscana dal 1993 al 2001.«Per come la vedo io, e per come conoscevo David, penso sia impossibile volesse suicidarsi» - aveva dichiarato, non sapendo di essere registrato, l'ex primo cittadino - «Secondo me gli indizi per arrivare alla verità vanno cercati in alcunedove si facevanoe si consumavano droghe». Una rivelazione difficile da credere, ma confermata dalla testimonianza di un uomo,(nome di fantasia), che ha contattato direttamente Monteleone e ha fatto delle rivelazioni sconvolgente.«Sono eterosessuale, ma dopo aver avuto un tenore di vita alto, alcunimi hanno spinto a prostituirmi con questi uomini. Venivo pagato anche, erano proprio i guadagni a non farmi smettere, ma c'era dell'altro» - ha rivelato l'uomo - «Le persone che partecipavano a quelle cene, che finivano sempre con sesso gay, erano. Sono stato a Siena, Monteriggioni, tutta la Toscana, ma anche a Bologna e sul litorale romano. C'erano delle droghe, ma non in quantità industriale».Quando gli vengono mostrate le foto di alcune persone che sono sospettate di aver partecipato a quei festini, Stefano le riconosce quasi tutte, pur sapendo nella maggior parte dei casi solo i nomi di battesimo e i soprannomi, ma non i cognomi. In più di un'occasione Stefano ha delle crisi e poi rivela: «Quelle sono persone pericolose, sanno di essere potenti e intoccabili. Ho paura che mi possano riconoscere, avrebbero tutte le possibilità di farmi del male».