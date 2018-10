Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Parla tra le lacrime, l'ex fche ha contagiato diverse partner connascondendo loro di essere malato e continuando ad avere rapporti non protetti. Durante un'intervista a Le Iene la donna ha raccontato di come la suadopo aver scoperto di essere malata anche lei.«Mi ha contagiata di proposito, non mi ha detto di averlo», spiega la donna che ha avuto una relazione con il 37enne di Ancona. Parla di un ragazzo all'apparenza molto dolce, romantico, gentile che l'ha sempre riempita di attenzioni e regali e mai avrebbe potuto sospettare che potesse nascondere un segreto tanto terribile. Romina ammette di aver pensato di aver trovato l'uomo perfetto, era convinta che fosse l'uomo della sua vita, almeno così Claudio amava presentarsi alle donne che invece tradiva nel profondo condannandole a un calvario senza fine.«Quando mi ha detto che aveva avuto 200 partner ho creduto fosse spavalderia. Mi aveva anche assicurato di averlo sempre fatto con le dovute precauzioni», ha spiegato durante l'intervista specificando che era certo di non avere l'HIV. Romina però racconta che Claudio le riportava spesso le teorie dei complottisti negazionisti, secondo i quali l'AIDS non esiste. Poi un giorno racconta di essere stata male: aveva la febbre alta e delle piaghe che non passavano, così si è rivolta a un medico e ha fatto il test, scoprendo di essere malata.