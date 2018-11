Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

con una nuova etichetta e una. È quanto viene descritto nell'inchiesta di Giulio Golia a e . Un sistema che andrebbe a coinvolgere molti supermercati sparsi in Italia. A denunciare sono gli stessiche in, forma anonima, hanno prestato la loro testimonianza per porre fine a uno scandalo che rischia di far ammalare tanti cittadini.«È abitudine nei reparti rietichettare questi prodotti per evitare meno sprechi possibili. Io ho girato in quattro diversi centri commerciali e tutti e quattro fanno la stessa cosa», spiega a Giulio Golia uno dei commessi. «Si ritira il prodotto che oggi è scaduto, si sconfeziona, si riconfeziona e si ricambia l'etichetta. E la scadenza si va a cambiare. Anziché esser scaduto oggi, scadrà domani, dopodomani, dipende dal prodotto. Così finché proprio non è a livelli di indecenza che lo apri e senti puzza», aggiunge un collega.«Fai conto che oggi sia il 2. Io metto in vendita una salsiccia scaduta l'1, cioè ieri. Domani però che è il 3 se è ancora lì io la rimpacchetto con la data del 3. E se non viene venduta il 4 la rimetto in vendita con la data del 4, ma è sempre quella scaduta l'1», racconta una donna.«Questo avviene in tutti i reparti, non solo in macelleria», aggiunge un commesso. «Frutta, verdura, pescheria, gastronomia, panetteria, in salumeria, nelle vachette dell'insalata russa. Se nella faccia del formaggio inizia a esserci muffa si può pulire, riconfezionare e rimettere fuori in vendita. In pescheria tutte le sere tirano su il pesce confezionato, lo scartano, lo ghiacciano, lo mettono nelle casse di polistirolo, lo mettono in cella. La mattina il caporeparto arriva, prende e rietichetta tutto con la data del giorno. Questo avviene tutti i giorni, la data viene cambiata anche 20 volte, finché il pesce non puzza».