Belen Rodriguez confessa: «Dopo che Teo Mammucari ha abbandonato Le Iene sul palco ho avuto il batticuore»

Belen Rodriguez ammette di aver provato un certo smarrimento dopo l'abbandono di Teo Mammucari a Le Iene. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Belen ha ammesso che non è stato facile restare senza un partner accanto, anche se tra poco verrà affiancata da Max Angioni. Teo sarebbe andato via in pochi minuti dopo un'accesa discussione con Parenti e Belen si è vista catapultata da sola sul palco.

La confessione dopo l'addio di Mammuccari

«Mi sono ritrovata da sola e ho dovuto riadattarmi. Cambia completamente il format, cambia tutto, all’inizio è stato diverso: non nascondo che i primi minuti avevo un po’ di batticuore. Io preferisco sempre essere affiancata da qualcuno, non sono una persona che vuole stare da sola al centro del palco. Non che abbia problemi nel farlo, ma mi piace sempre fare squadra, lo trovo più utile», ha ammesso spiegando di aver imparato molto da Teo.

Dopo Le Iene

Su un suo possibile show dopo Le Iene chiarisce: «Al momento non sento l’esigenza di essere così protagonista, se poi ci sarà qualcosa non posso dirlo, ma ora preferisco continuare a giocare in squadra. Critiche nei miei confronti? Da tempo non ci faccio più caso, non le percepisco, non le leggo. Sono interessata al lavoro che faccio e cerco di farlo bene. Ho quasi 40 anni e non ho tempo da perdere con queste cose».

