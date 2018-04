Bimbi maltrattati all'asilo, la bidella Rosanna denuncia: licenziata

Stefanno Ramunni, il campione del mondo di truffe è tornato all'opera: a Le Iene l'appello per ritrovarlo

«Quei bambini è come se fossero figli miei, tornerei di corsa a lavorare in quell'asilo»., ex bidella licenziata per averdeiai danni dinell'dove lavorava, parla così a Le Iene. Ad occuparsi del suo caso, avvenuto a Piacenza, è stata l'inviata, che ha intervistato Rosanna e ricostruito la vicenda ().«Lavoravo in quell'asilo dal 2011, per lungo tempo ho vistodalle maestre. Non potevo più sopportare di vedere quelle scene, così ho iniziato anche a registrare tutto» - racconta la donna - «Ci furono anche delle riunioni interne in seguito alle mie, ma non servirono a molto». In effetti, ai vertici dell'asilo interessava più l'rispetto all'effettivo benessere dei bambini, che venivano presi a calci e pugni dalle loro maestre. Con l'avvio delle indagini sul caso, Rosanna fu costretta dallaa trasferirsi in una struttura per anziani, ma in quel periodo iniziò ad accusare ansia e depressione, che la videro costretta anche a ottenere un permesso dal lavoro per malattia.L'epilogo è il peggiore possibile: a causa di quattro giorni di assenze rispetto al periodo concordato per la malattia, Rosanna è statadalla cooperativa. Il tutto mentre le indagini proseguono ma non sono ancora state individuate delle responsabilità. Quandova a citofonare nella sede della cooperativa, si scatena il panico: una delle segretarie, in confusione, lascia anche il citofono aperto e inizia a chiedere alle colleghe se sia il caso di allontanare la 'iena' con la forza. L'inviata, a questo punto, dopo aver chiesto invano del presidente della cooperativa, alla fine viene ricevuta dall'uomo, che spiega: «Sono disposto a incontrarla in privato per risolvere questa situazione. Avrebbe dovuto parlarne prima a noi, non mettere subito in mezzo gli avvocati». Non è quello che sostiene Rosanna, che aveva appunto raccontato di aver fatto presente i maltrattamenti ai vertici dell'asilo.