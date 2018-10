Alessia Marcuzzi e l'incidente al piede. A Rischio la conduzione della prossima puntata de Le Iene. L'appello scherzoso a Nicola Savino

Domenica 7 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piccolo ma fastidioso incidente per, infatti, suha postato una foto del suo piede, evidentemente fasciato, chiedendo ironicamente l'aiuto di Nicola Savino. Infatti, Alessia Marcuzzi racconta di aver riportato una frattura al migliolo mentre giocava a nascondino e chiede al suo compagno di conduzione una sorta di aiuto a stare in piediDalla foto postata sull'account Instagram di Alessia Marcuzzi, si capisce che la conduttrice delle Iene, per un banale incidente casalingo, dovrà comunque contare sull'aiuto di qualcuno per condurre la puntata di mercoledì delle Iene. Infatti, la Marcuzzi, scherzanod, chiede a Nicola Savino, suo partner nelle puntate del mercoledì delle Iene, di "tenerla in braccio". Frase a cui aggiunge un paio di smile.