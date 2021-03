Lodovica Comello positiva al Covid, salta la finale di Italia's Got Talent. Ecco chi la sostituisce

Italia’s Got Talent, Lodovica Comello positiva al Covid non ci sarà per la finale, al suo posto Enrico Papi. Italia’s Got Talent, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle, arriva all’atto conclusivo. La finale va in onda, in diretta dagli studi di Cinecittà, a Roma, domani, mercoledì 24 marzo alle ore 21.30 su TV8, e come da tradizione, in simulcast anche su Sky Uno.

Un gradito ritorno sul palco di Italia’s got talent: a condurre la finale sarà Enrico Papi, già giudice d’eccezione nell’ultima puntata di audizioni. La conduttrice in carica Lodovica Comello, è invece costretta a casa, dopo essere risultata positiva al Covid. Lodovica – in un video postato sui suoi social - si ritiene fortunata per essersela cavata solo con febbre e raffreddore, e si dice dispiaciuta perché «Per la serie mai una gioia è la seconda volta che salto la finale. Mai come quest’anno speravo di calcare il palco della finale di Italia’s Got Talent, ma lascio lo show in ottime mani, lo guarderò dal divano, ma quest’anno senza pancia. Sono convinta che ci riabbracceremo tutti più forti e vaccinati».

Al tavolo invece, ritroviamo come sempre la super giuria formata da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, pronti a esprimere i loro giudizi.

Solo all’inizio di questa attesissima finale sapremo chi sarà il dodicesimo e ultimo finalista, ovvero chi avrà guadagnato il Golden Buzzer del pubblico, che si andrà ad aggiungere ai vincitori delle sette puntate di audizioni e ai quattro Golden Buzzer dei giudici. Per l’ultimo posto utile ci sono in lizza ancora quattro concorrenti, quelli che più hanno entusiasmato gli spettatori durante le audizioni e che sono stati anche al centro del dibattito tra i giudici: la Shot’s Bounce Academy, la numerosissima crew composta da ballerini e ballerine di età inferiore ai 15 anni; Max Angioni, il comico che ha pensato a una rivisitazione del Vangelo ai tempi moderni; Eleonora Di Cocco, mentalista, ipnotista, maga e intrattenitrice, che si è presentata a IGT con Chiara, la sua assistente, per un incredibile numero di trasmissione del pensiero; e, infine, Avio Focolari, capace di usare il suo fischiettio come un vero e proprio strumento musicale.

Hanno già staccato il biglietto per la finale, invece, grazie al Golden Buzzer dei giudici: le Black Widow, un gruppo di giovani ballerine che hanno presentato una coreografia indimenticabile; Giustino, che si è cimentato in un’esibizione di cosplay vestendo i panni sia di Clark Kent che di Superman; Giorgia Greco, protagonista di un numero di ginnastica ritmica su una sola gamba; e i Negma Dance Group, che si sono esibiti a colpi di passi di danza indiana. A loro si sono aggiunti i vincitori di puntata, capaci con le loro performance di convincere all’unanimità i giudici: Christian Stoinev, l’equilibrista capace di evoluzioni spettacolari con il suo chihuahua Percy; le Bello Sisters, tre sorelle dalle doti atletiche fuori dal comune; Laura Formenti, interprete di un esilarante monologo su come una donna vede un uomo e viceversa; Stefano Bronzato, in grado con la magia di viaggiare indietro nel tempo; David Mazzoni, tenore per hobby che si è presentato sul palco con la sua tuta da lavoro da operatore ecologico intonando “Granada” di Agustin Lara; le Dress in Black, tribute band tutta al femminile degli AC/DC e, infine, Martina Storti, l’incantevole 15enne che sul palco ha raccontato le sue difficoltà ad accettarsi in età adolescenziale con un numero di pole dance allo specchio.

Ma, come in ogni finale di Italia’s Got Talent, il vero protagonista sarà il pubblico a casa, che dopo aver già scelto il dodicesimo finalista, decreterà, attraverso il televoto, il vincitore assoluto di Italia’s Got Talent.

