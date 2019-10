Antonio Sorgentone, vincitore di Italia's Got Talent si costituisce: «Accoltellato un amico? Solo una lite»

Sabato 19 Ottobre 2019, 11:38

, ilvincitore di Italia's Got Talent 2019 , si ènella serata di ieri alla polizia di. Il, secondo le prime indagini, avrebbe ferito con un coltello il collegain seguito a una lite avvenuta all'Ellington Club del Pigneto., che nei giorni scorsi è risultato irreperibile, ha commentato la vicenda con un post su Facebook.«Chi mi conosce sà che non sono un tipo "litigioso" - si legge sul profilo di Antonio- È stata una semplice lite tra amici durata 2 minuti scarsi, che si è scatenata per futili motivi all'interno di un locale della capitale a tarda notte. Ci tengo a precisare che non c'è stata nessuna fuga da parte mia, ma, come da prassi quando si scatena un parapiglia in un locale, ho ritenuto opportuno allontanarmi per far calmare le acque».«Subito dopo l'accaduto - continua il post di- ho anche sentito Mirko per sincerarmi delle condizioni che ha assicurato di non aver riportato gravi danni. Mirko mi ha assicurato che da parte sua non c'era nessuna volontá di fare denuncia o sfruttare l'accaduto con i giornali...Per questo sono rimasto stupito per com'è stata gonfiata la notizia con i titoloni sui giornali che gridano addirittura all'accoltellamento o alla fuga.Chiedo scusa a tutti per l'accaduto, e grazie per i tanti messaggi che mi avete mandato diffidando da tali notizie. Consapevole di aver comunque sbagliato ma vi assicuro che la notizia è stata enormemente gonfiata dalle agenzie di stampa, tant'è che io e Mirko siamo rimasti amici».