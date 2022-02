Vladimir Luxuria opinionista all'Isola dei Famosi? «Non parlo, non vorrei fare la fine della Casellati»

Vladimir Luxuria smentisce di essere stata contatta per diventare la nuova opinionista dell'Isola dei Famosi. Ma non nega di essere interessata.

«Sono ancora rumors e voci che girano, nessuno mi ha contattata. Magari fosse, mi piacerebbe, credo di essere in grado di farlo» - ha spiegato Vladimir Luxuria, ospite ieri sera a 'Facciamo finta che', il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101 - «Ma fino a quando non c'è una cosa concreta per scaramanzia stiamoci zitte. Non vorrei fare la fine della Casellati».

Vladimir Luxuria si è detta anche entusiasta per la partecipazione di Drusilla Foer a Sanremo: «Andrà benissimo. Amo il talento e la professionalità, Drusilla ce li ha. L'ho vista a teatro, sa stare sul palco, ha presenza scenica e prontezza di riflessi. Riesce a essere intelligente in ogni momento, senza essere polemica. A Sanremo è davvero un valore aggiunto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 14:21

