Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Emorragia di concorrenti in questa nuova edizione dell’. Il reality più estremo della tv italiana sta mietendo vittime come non mai. L’ultimo concorrente a valutare un eventuale abbandono del gioco è. Il giornalista è da giorni che si mostra sofferente: non riesce più a sopportare gli effetti dei temutissimi mosquitos sul suo corpo.Le punture di queste piccole quanto fastidiose zanzare lo stanno mettendo a dura prova: “Io vorrei rimanere – ha dichiarato - perché ho sempre combattuto nella mia vita, però in questo caso si tratta della mia salute. Il dolore è forte, il prurito è diventato tremendo”. Nel daytime di oggi, il naufrago è scoppiato a piangere e per verificare le sue condizioni è stato portato lontano dall’isola per essere visitato da un medico. Riusciràa riprendersi e a tornare dai suoi compagni d‘avventura o abbandonerà definitivamente il gioco?