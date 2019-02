Otelma contro Luxuria, caos a Domenica Live: «Brutta comunista inviperita»

di Valeria Arnaldi

«Brutta comunista inviperita!». Il, per la prima volta in tv dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, ha attaccato pesantemente, ospite in studio, che ha prontamente replicato con una battuta:«Comunista sì, ma brutta proprio no».Il mago ha spiegato l’incidente in Honduras, quella ferita alla testa provocata dache ha portato alla conclusione dell’avventura di Otelma al realityDopo aver assicurato di aver perdonato la Cipriani, il mago ha aggiunto che durante il reality si è sentito «vittima di un complotto» e, di fatto, «sotto sequestro».Dopo aver rivisto il video dell’incidente, Luxuria ha affermato che, secondo lui, la spinta era stata volontaria e questo punto Otelma l’ha pesantemente tacitata: «Noi abbiamo l'impressione che la botta in testa l'abbia presa tu, Luxuria! Tu sei comunista, noi siamo anticomunisti!».