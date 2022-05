L'Isola dei Famosi perde pezzi. Dopo Roger c'è Nick in stampelle. Ecco cosa sta succedendo. La voce dei cugini di campagna ha subito un piccolo intervento e durante la puntata del 16 maggio si è presentato in stampelle e dovrà abbandonare il gioco per qualche giorno.

Prima Blind, poi Guendalina, infine Roger e adesso Nick. Si susseguono gli infortuni sull'Isola dei Famosi 2022 tanto che Ilary Blasi ha esclamato durante la diretta di lunedì sera: «Ma è un lazzaretto!», soprattutto dopo che ha fatto i suo ingresso in spiaggia Nick con delle stampelle.

«Questa mattina - Ha spiegato Alvini - Nick ha subito un piccolo intervento perchè gli si è conficcato nel piede un corallo. Roger ha subito una piccola distorsione, la ripresa sta andando bene». Il cantante dei cugini di Campagna ha rassicurato tutti, ma per almeno cinque giorni dovrà abbandonare il gioco per potersi riprendere al meglio.

