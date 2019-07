Marco Maddaloni sposerà Romina Giamminelli: «Una rivincita, prima non potevamo permettercelo»

Nainggolan, la moglie Claudia Lai ha il cancro: «Un incubo, oggi inizio la chemio»​

Giovedì 11 Luglio 2019, 16:20

La notizia che tanti aspettavano è finalmente giunta:è pronto ad unirsi incon la sua. Il campione italiano di judo, e vincitore dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, ha infatti annunciato il luogo e la data delle nozze religiose.In molti ricorderanno la proposta di matrimonio fatta da, la madre dei suoi due figli, Giovanni e Giselle. Nei mesi successivi, però, la ragazza aveva iniziato a dubitare delle reali intenzioni, ma dovrà ricredersi:, in un'intervista a Chi, ha rivelato infatti che le nozze sono sempre più vicine.«Non abbiamo ancora deciso il luogo preciso, ma sicuramente sarà a Napoli o in provincia e ci sposeremo a settembre» - ha raccontato- «Per noi sarà una grande rivincita: ci siamo già sposati in Comune tre anni fa, ma allora non potevamo permetterci grandi feste o cerimonie. Oggi le cose vanno meglio e vogliamo rifarci».Lo stessoha poi parlato dei dubbi che avevano attanagliato la sua Romina: «“È un periodo che non mi fermo un secondo. Tra inviti in tv, eventi, allenamento, lavoro in palestra e normali impegni di padre di famiglia, sono continuamente in movimento. Un giorno lei giustamente mi ha detto: ‘Ma com’è? Hai detto che ci sposiamo e che stai facendo per questo matrimonio?’. L’ha scritto anche in una lettera pubblica e lì ho capito che la cosa stava prendendo una piega sbagliata. Così ho iniziato a vedere location e quant’altro».I più maliziosi potrebbero pensare cheabbia deciso di spendere per le nozze quanto vinto all'Isola. Niente di più sbagliato, dal momento che il judoka ha devoluto l'intera vincita (100mila euro) alla palestra del padre a Scampia: «Mi sembrava giusto, la mia immagine e quello che sono ora lo devo anche a lui. A me quei soldi, che tra beneficenza e tasse sarebbero diventati neanche 30, non avrebbero cambiato la vita, mentrela palestra può camparci uno o due anni e quel posto è una salvezza per tutti i ragazzi di Scampia».