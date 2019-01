Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L' Isola dei Famosi 2019 andrà in onda regolarmente la seconda puntata che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it , ma il "pericolo"è troppo alto per rischiare un nuovo calo degli ascolti, i più bassi di sempre per il debutto del reality condotto daDirettamente da Mediaset arriva però la conferma che si tratta di uno slittamento temporaneo. Solo la terza e la quarta puntata - il- l'Isola dei Famosi andrà in onda la domenica sera.Una volta evitato lo scontro con Baglioni & CO, la settimana successiva, il, l'Isola riprenderà la tradizionale collocazione del giovedì sera.