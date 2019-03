© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ex volto di Uomini e Donne alla fine avrebbe lasciato la corazza e, smessi i panni da "superwoman", si sarebbe lasciata andare a uno sfogo con. Con l'amico naufrago, ex frontman dei Pooh, Soleil rivela ciò che la fa essere così malinconica: «Non sono così forte...».A far commuovere la fidanzata (?) diè stato il pensiero della famiglia in Italia. «Non sono la regina di ghiaccio, non sono così forte. Non sono quella che hanno dipinto», avrebbe ripetuto piangendo.Ma dopo il momento di sfogo,, dando disposizioni agli altri naufraghi. Che però non ne vogliono più sapere. Soprattutto Luca Vismara e Sarah Altobello. Tempesta in arrivo? Staremo a vedere.