Isola 2022, il fratello di Silvano Michetti: «Ma quale bestemmia, ha detto 'santo Dio'». E diffida il reality

di Danilo Barbagallo

Silvano Michetti dei Cugini di Campagna è stato espulso dall’Isola dei Famosi per aver bestemmiato in diretta appena sbarcato in Honduras. Il fratello Ivano però non è affatto d’accordo con le decisione prese dalla produzione del reality e chiede il ritorno di Silvano fra i naufraghi: «L’audio – ha spiegato in una nota - è molto chiaro, si sente “Santo Dio”…».

Barù hot a Verissimo su Jessica: «Non è la fascia oraria giusta...»

Silvano Michetti e Nick Luciani (Foto: ufficio stampa Mediaset)

Isola 2022, Silvano Michetti espulso. Il fratello Ivano diffida il reality

Ivano Michetti chiede la riammissione del fratello all’Isola dei famosi. Silvano infatti è stato espulso dal reality per aver usato una espressione blasfema, e il fratello Ivano in una nota ha fatto sapere di «Aver dato incarico di tutelare gli interessi e l'immagine di mio fratello e del Gruppo “I Cugini di Campagna” in tutte le sedi».

Secondo Ivano il fratello non avrebbe mai bestemmiato: «L'audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate- continua al nota - è molto chiaro: si sente “Santo Dio”. L'espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia; manca quindi il presupposto legale per l'espulsione di mio fratello dal format».

Silviano è impossibilitato in questo momento a prendere direttamente iniziative a sua tutela e quandi Ivano ha «inviato a titolo personale, e anche come leader del Gruppo una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA