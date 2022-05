Roger Balduino, ha dovuto fare le sue nomination dopo la prova dell’acqua alla gola, che ha costretto i naufraghi a rimanere in apnea sott’acqua... Ilary non ha resistito e ha fatto una richiesta particolare al modello Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset; Music: "Funday" from Bensound.com

Isola, qual è il vero motivo dell'abbandono di Alessandro? Cosa c'è dietro secondo gli utenti

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Maggio 2022, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA