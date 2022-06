Isola dei famosi, gli utenti si ribellano a poche ore dalla finale: cosa fa infuriare i fan del programma

Sui social, gli spettatori dell’Isola dei famosi hanno cominciato a lamentarsi per la programmazione delle ultime puntate del reality: in molti infatti non hanno apprezzato il fatto che da giovedì scorso non ci sono stati aggiornamenti sui naufraghi.

Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset music: "Funday" from Bensound.com

Isola, Mercedesz lo fa anche dormendo? La particolarità notata sui social

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Giugno 2022, 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA