Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria e il misterioso rito con i colleghi prima della diretta: «Il pelo di cozza...»

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è ormai partita e il reality con Ilary Blasi al timone sta riscuotendo un buon successo. Merito della conduzione, dei concorrenti, ma anche della presenza dei nuovi opinionisti Nicola Savino e Valdimir Luxuria. E proprio Valdimir ha raccontato un curioso retroscena su un “rito” che viene fatto prima della diretta serale,

Vladimir Luxuria (Instagram)

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria e il rito prima della diretta

Vladimir Luxuria e Nicola Savino sono i nuovi opinionisti dell’Isola dei Famosi e la coppia sembra funzionare molto bene assieme alla conduttrice Ilary Blasi. Vladimir, ospite su Instagram di “Casa Chi,” ha svelato che i tre prima della diretta si dedicano al rito del “pelo di cozza”: “E’ vera questa cosa – ha spiegato - Sono stata a Sant’Antioco e ho conosciuto una donna straordinaria che segue un’antica tradizione. Durante le notti di luna piena si tuffa in acqua e raccoglie il pelo di questa pinna nobilis, le cozze giganti che crescono verticalmente e sono enormi. Quel pelo che sbuffa dalla cozza, viene raccolto, messo in una mistura di alghe e diventa il famoso “bisso”, cioè la sete di mare con cui i Faraoni facevano i loro paramenti perché alla luce del sole sembra oro. Lei mi disse: “Questo pelo di cozza tienilo in mano ed esprimi un desiderio.” E da quel momento io lo faccio quando ho delle prime televisive e ho contaminato anche Nicola Savino e Ilary. Praticamente Noi prima della diretta teniamo questo pelo di cozza ed esprimiamo il desiderio».

All’inizio alcuni concorrenti in gioco sono stati legati e lei, che ha già preso parte all’Isola, ha le idee chiare su chi avrebbe preferito “costretto” al suo fianco: «Non mi sarei legata a qualcuno come Roger. Lo farei con una persona che mi diverte, io lo farei con Cicciolina, d’altronde siamo due ex parlamentari tutte e due... A parte questo penso che Cicciolina sia dotata di una cosa così utile, importante e preziosa che si chiama autoironia. E’ una donna che si prende in giro, che anche quando fai battute sul suo curriculum…»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 18:02

