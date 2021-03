Isola dei Famosi 2021, si parte questa sera: i naufraghi, gli opinionisti e tutte le novità. In prima serata su Canale 5 prende il via una nuova edizione del'adventure show prodotto in collaborazione con Banijay Italia - condotto per la prima volta da Ilary Blasi.

Isola dei famosi 2021: inviato e opinionisti

New entry anche l’inviato speciale in Honduras, il campione olimpico Massimiliano Rosolino e i 3 opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini (che non sarà presente nelle prima puntate a causa del Covid) e Tommaso Zorzi.

Isola dei famosi 2021: i concorrenti

Dopo rumors, smentite e addi, come quello dell'ex Miss Carolina Stramare, finalmente abbiamo il quadro completo di tutti i concorrenti che approderanno in Honduras. Ci sono tanti volti nuovi che non hanno mai partecipato ad un reality, ma anche molti nomi noti come Elisa Isoardi e Gilles Rocca - che al momento sono i favoriti dei bookmaker, per stanleybet.it saranno loro a contendersi la vittoria, in lavagna a 5 volte la scommessa. Grande curiosità intorno a Paul Gascoigne, ex Lazio e allenatore di calcio inglese, uno dei giocatori più talentosi della sua generazione.

Ecco l'elenco definitico dei 16 naufraghi: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

Isola dei famosi 2021: le novità

In questa edizione i naufraghi sono divisi in due gruppi che vivranno sulla stessa spiaggia da “separati in casa”. Da una parte i Buriňos, persone veraci e genuine, dall’altra i Rafinados che si contraddistinguono per eleganza e classe. Due mondi diversi e due fazioni opposte, entrambe sottoposte, senza sconti, alle dure regole dell’Isola.

Altro elemento di novità è Parasite Island: "l'esperimento nell'esperimento", una sfida nella sfida. I suoi abitanti saranno Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, anti-naufraghi per eccellenza, maldestri, incapaci e inadatti a vivere in un contesto selvaggio come quello dell'Isola. I due cercheranno di diventare dei veri naufraghi per poter poi prendere parte alla competizione vera e propria. A occuparsi di loro e a supportarli in tutto e per tutto vi sarà un naufrago d'eccellenza: Marco Maddaloni.

Isola dei famosi 2021: il premio in palio

Solo uno dei naufraghi conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (di cui la metà da devolvere a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA