L'Isola dei Famosi da record, slitta la finalissima: ecco quando sarà. «Aggiunte 5 puntate»

Edizione da record. L’Isola dei Famosi 2022 viene prolungata e batte ogni aspettativa: se, inizialmente, la finale era prevista per il 23 maggio, ora sono state aggiunte cinque puntate, per cui la finalissima è prevista per lunedì 27 giugno. Inoltre, sarà annullato l’appuntamento del giovedì sera, per un totale di 98 giorni di permanenza dei naufraghi sull’isola.

A rivelarlo è Tv Blog che scrive: «Ascolti molto buoni per una edizione dell’Isola dei Famosi 2022 che, grazie alle novità messe in campo e ad un cast che funziona e che viene rinfrescato strada facendo, sta guadagnando consensi dentro e fuori Mediaset. Alla luce di tutto questo, Canale 5 ha deciso di allungare questa edizione dell’Isola dei famosi di ben 5 puntate, che significano cinque settimane di permanenza in più dei naufraghi in Honduras». Si attende, dunque, l'ufficialità.

Sulla durata, rispetto alle precedenti edizioni de L’Isola dei Famosi 2022, cioè quelle andate in onda dal 2015 al 2022, è confermato che quella corrente sarà la più lunga di sempre. In particolare, nel 2015 durò 50 giorni, nel 2016 62, nel 2017 72, nel 2018 85, nel 2019 68, nel 2021 85 e nel 2022 98.



