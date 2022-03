Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis contro Floriana Secondi: «Pazza, esaltata e arrogante»

L'Isola dei Famosi è appena incominciata e già cominciano a volare gli stracci tra i naufraghi. Come accaduto tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis, da lei accusato di essere un ‘privilegiato’ perché esentato dall'essere legato al compagno assegnatogli con una corda. L'attore non ha preso bene le parole dell'ex gieffino e ha risposto a tono alle accuse.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis contro Floriana Secondi

Come vuole la regola del reality, tutti i naufraghi che arrivano 'single' sull'isola devono essere legati costantemente ad un compagno. Gli unici a cui è stata risparmiata questa norma, seppure single, sono stati proprio Nicolas ed Estefania, perché premiati dal televoto.

L'accusa di Floriana

Questa immunità non è andata a genio a Floriana, che se l’è presa proprio con Vaporidis. «Per me questa è l’isola dei carcerati. Se uno va a L’Isola dei Famosi non va legato così. Il motivo qual è? Io non ho perso la prova e non ho fatto nulla – ha tuonato la concorrente, che negli anni passati si era fatta conoscere al grande pubblico per il suo carattere fumantino –. Ce l’hanno con me, perché non t’hanno legato a te? Perché tu eri immune il primo giorno e a me m’hanno devastata appena so arrivata? Tu sei privilegiato secondo me, te lo dico io fidate. Non è giusto che sei arrivato immune. Tu ci hai nominati e noi non potevamo votarti. Fai lo splendido e non mi piace, almeno statte zitto. Sei falso come i soldi del Monopoli».

La risposta di Nicolas Vaporidis

Parole dure che all'inizio Nicolas Vaporidis ha cercato di ignorare, ma a cui poi ha risposto per le rime. «Ma che ca**o stai a dì?» ha esordito l'attore. «Dici che sono un privilegiato, ma la verità è che tu ti senti vittima del mondo».

Il discorso di Vaporidis è proseguito con un'invettiva alla donna, definita «una pazza esaltata» e accusata di tatticismi: «Questo è il tuo stile di gioco, accusare la gente e lamentarti che tutti ce l’hanno con te. Non si può parlare con una persona del genere. Te straparli e sei arrogante e presuntuosa e poi menti. Fatti il tuo show, vai avanti». Come proseguirà la loro convivenza sull'isola?

