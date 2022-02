Isola dei Famosi, spuntano i primi nomi: ecco chi sono

Finlmanente i primi nomi dei naufraghi. A popolare la nuova edizione de l'Isola dei Famosi, che partirà in primavera, saranno Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. Dopo tante indiscrezioni, sono stati loro stessi a confermarlo al settimanale Nuovo Tv.

I due parteciperanno insieme come unico concorrente. Per Lory Del Santo si tratta di un ritorno in Honduras: la 63enne ha già vinto l’edizione del 2005, all’epoca ancora condotta da Simona Ventura e in onda su Rai Due. Questa volta Lory non mira alla vittoria finale bensì al divertimento. «Sarò una spettatrice che osserverà chi è pronto a sbranarsi per la vittoria. Voglio essere una cellula impazzita all’interno di un sistema che desidero osservare con molta attenzione».

Col fidanzato Marco Cucolo, Lory ha già condiviso l’esperienza a Pechino Express nel 2016.

