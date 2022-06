Isola dei Famosi, Luca Daffré perde la collana da leader: ecco cosa è successo

Luca Daffré perde la sua collana da leader. Uno dei naufraghi dell'Isola dei famosi è stato punito duramente dopo aver trasgredito le rigide regole del reality dando da mangiare il cibo della prova ricompensa dopo lo stop dato dalla conduttrice Ilary Blasi. A dare la comunicazione è stata una pergamena giunta sulla spiaggia che ha chiaritò però che la punizione vale per tutti i naufraghi non solo per Luca.

Tutto il gruppo infatti sarebbe andato oltre il tempo previsto, così, per loro, la produzione ha stabilito che non avranno più fuoco a disposizione per 24 ore. Colpevoli del cibo extra sono nello specifico tre naufraghe, ma a loro il cibo è stato offerto da Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e Luca Daffrè. Le donne non si sentono in colpa per aver mangiato in preda ai morsi della fame e gli uomini non si pentono di aver dato loro da mangiare notando la loro grande difficoltà.

Il gesto altruistico però è costato molto caro a Luca che non solo dovrà rinunciare al fuoco ma anche ai suoi privilegi di leader. C'è chi però non ha gradito: Lory Del Santo e Nick Luciani sono stati molto contrariati, soprattutto per il fatto che la punizione alla fine sia toccata a tutti e non solo ai diretti interessati.

