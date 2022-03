Isola, Laura Maddaloni contro Carmen Di Pietro e Alessandro: «Ci dobbiamo sedere tutti, non si dorme»

La convivenza all'Isola dei Famosi sta diventando sempre più complicata per i naufraghi, come dimostrano le parole di Laura Maddaloni, che oggi ha rimproverato Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro per la loro assoluta noncuranza nei confronti degli altri concorrenti.

Isola dei Famosi, Laura Maddaloni inveisce contro Carmen Di Pietro e Alessandro

A complicare la permanenza sull'isola è stata la pioggia, che ha costretto i naufraghi a stare tutti insieme per cercare riparo. Proprio da qui sono nate le prima discussioni. Laura Maddaloni è stata la prima a sbottare: «Ci stiamo inzuppando». «Ci stiamo bagnando ma a qualcuno non gliene frega niente» ha rincarato la dose Jeremias Rodriguez, alludendo a Carmen Di Pietro e ad Alessandro, stesi a terra a dormire. «Ci dobbiamo sedere tutti. Non si dorme, si sta seduti. Uno deve alzare la voce, un brutto atteggiamento» ha rincarato la dose la Maddaloni, che non ama ripetere le cose due volte quando parla.

Anche gli altri naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 hanno condiviso l’atteggiamento di Laura e Jeremias, sottolineando come Carmen e il figlio non abbiano uno spirito di gruppo. Alessandro però non le ha mandate a dire: «Abbiamo avuto la conferma che ormai il gruppo è contro la nostra coppia». Non si è fatta attendere anche la replica di Carmen: «Ho avuto paura di Laura, non me l’aspettavo. Si è alzata come una furia. E poi sempre contro Alessandro». Madre e figlio hanno l'impressione che ormai l'intero gruppo sia contro di loro e punti a eliminarli, visto il favore del pubblico nei loro confronti.

Non è la prima volta che Laura Maddaloni si scaglia contro Carmen e Alessandro. Nel corso della terza puntata dell'Isola del Famosi 2022 si è resa protagonista di una accesa lite per i turni di riposo in capanna.

I dissapori sono nati perché i quattro naufraghi che hanno realizzato il riparo alla fine hanno dormito fuori, a differenza di Carmen, rimasta a dormire al riparo. In realtà, in base ai turni stabiliti, era giusto che toccasse per prima a lei, solo che poi nessuno è andata a svegliarla e la naufraga ha continuato a dormire nella capanna. «Se si decide che qualcuno deve soggiornare all’interno della capanna, perché poi recriminare?» ha replicato in studio Luxuria, secondo cui Laura sta facendo di tutto per mettere in cattiva luce gli altri compagni.

Proprio questo atteggiamento di superiorità dell'ex judoka rischia di penalizzare molto il marito Clemente Russo. La coppia è molto forte e apprezzata dal pubblico, ma le esternazioni della Maddaloni alla lunga potrebbero costare a entrambi l'esclusione dal reality.

