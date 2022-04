Isola dei Famosi, il ritorno a casa di Floriana Secondi: «Mio figlio per un pò di giorni non mi ha voluto parlare»

Floriana Secondi, eliminata dall’Isola dei Famosi, torna a parlare della sua esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi. Durante la sua avventura la vincitrice del Grande Fratello edizione 2003 a volte ha ceduto all’aggressività e il suo comportamento non è piaciuto al figlio che l’attendeva a casa: «Non mi ha voluto parlare per un po’ di giorni».

Floriana Secondi (Instagram)

Isola dei Famosi, il ritorno a casa di Floriana Secondi

Floriana Secondi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo parla della sua esperienza sull’Isola dei Famosi. Eliminata durante l’ottava puntata, durante la sua permanenza Floriana si è dimostrata a volte un po’ aggressiva nei confronti dei colleghi: «L’istintività – ha spiegato - è una questione di pancia, di cuore, non è mai la testa che ti fa ragionare quando sei istintiva e impulsiva. Mi perdoni la gente che ho disturbato, sono entrata ancora una volta nelle case degli italiani, di tutti, sono stata una naufraga forse un po’ dispettosa, un po’ fastidiosa, però avevo le mie ragioni, questo mi sento di dirlo. Non sono matta. Impulsiva sì, ma non matta».

Floriana ha fatto sapere di essersi “persa”: «Mi sono preoccupata troppo del fare degli altri o del non fare degli altri, degli escamotage degli altri, di stare davanti alla telecamera. Così ho perso il mio obiettivo. Questo è stato il mio più grande problema e mi sono persa, ecco. Non ho pensato più a cercare di essere quello che volevo. Mi arrabbiavo con tutto quello che notavo sbagliato e quella è la brutta figura che ho fatto. Non avrei dovuto. Anche perché a 44 anni speravo di riuscire a gestire un po’ queste situazioni, però non ci sono riuscita, perché insomma parla di me sempre il cuore, la mia istintività».

Al suo ritorno a casa qualche problema con il figlio Giordano, che ha un carattere molto diverso dal suo: «Devo essere leale. Mio figlio non mi ha voluto parlare per un po’ di giorni. Lui è diverso da me, ci è rimasto malissimo, anche il mio compagno. Ho dovuto poi fare i conti a casa con le persone che mi vogliono bene veramente. Sono stata criticata tantissimo giustamente».

