Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi deve operarsi: «Mi sono fatto il menisco». Ecco come sta

Brutta notizia per Edoardo Tavassi. L’ex protagonista dell’Isola dei Famosi si dovrà sottoporre ad un’operazione chirurgica per rimettere in sesto la gamba malandata messa a dura prova da una sfida avvenuta nel corso del reality finita davvero malissimo. «La notizia di oggi è che mi sono fatto il menisco» ha rivelato Edoardo su Instagram, spiegando che dopo un’ulteriore visita a Roma ha scoperto con precisione la gravità della sua situazione. L'ex naufrago ha dunque il menisco lesionato e dei cedimenti al ginocchio, probabilmente legati ad una sorta di lesione dl legamento crociato.

Leggi anche > Chiara Ferragni, barca rotta in mezzo al mare in Grecia: «Siamo nel nulla, dannazione...»

Ma non è tutto. Sempre su Instagram, il fratello di Guendalina Tavassi ha raccontato un altro interessante dettaglio sul suo status di salute. Fin da quando è rientrato dall’Isola, in molti, e anche lui stesso, si sono chiesti perché non sentisse più così tanto dolore all’arto. «La domanda che mi sono fatto e che è la stessa che mi avete fatto voi è perché mi ha fatto male soltanto due giorni e poi mi sentivo Ambeta di Amici e potevo fare i carpiati? Mi hanno detto dipende dal quadricipite. Però mi hanno detto tutte cose scientifiche di cui non ci ho capito un c…o. . Però fondamentalmente è normale che io non senta dolore adesso. Mi hanno detto perché tu ti salvi adesso…più in là…Per ora mi sta salvando il quadricipite, poi vedremo».

L’intervento sarà dunque l’unico modo per risolvere il problema, con la speranza che i dolori non tornino a galla.

Il fratello di Guendalina Tavassi era dato da molti come uno dei papabili favoriti per la vittoria finale del reality. Ma, a metà maggio, a circa un mese dalla fine del programma, Tavassi è stato vittima di un brutto incidente durante una prova ricompensa.

Fin da subito, la situazione era apparsa molto grave. Il dolore alla gamba è stato per Edoardo insostenibile a tal punto da averlo portato a piangere. In un primo momento sembrava che la situazione non fosse così preoccupante, ma con il passare dei giorni ci si è resi conto che rimanere sull’Isola sarebbe stato per lui un rischio troppo grande. Così, a malincuore, Edoardo era stato costretto a ritirarsi, ad appena una settimana dal gran finale e dal trionfo dell'ammico Nicolas Vaporidis. Oggi l’ex concorrente è tornato a Roma, dove ha ripreso a fare la vita di prima: anche se ha ripreso a fare il videomaker, si dice che in realtà nell’aria ci sia un ingaggio per la nuova stagione di LOL.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Luglio 2022, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA