Isola 2022, l'indiscrezione: «Ai naufraghi manca il cibo ma non il botox: se lo fanno iniettare di nascosto»

Trapelano indiscrezioni dall'Honduras. Alcune concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2022 starebbero facendo di nascosto il botulino. Infatti, in Honduras ci sarebbe un chirurgo o medico estetico pronto a soddisfare le esigenze della naufraghe più attempate. Per cui, se da una parte la produzione si rifiuta di dare cibo extra ai partecipanti del reality show, dall'altra consentirebbe dei ritocchini estetici. A lanciare l’indiscrezione bomba è stata Dvora Ancona, noto chirurgo estetico vista più volte nel salotto di Barbara d’Urso.

Su Instagram, la dottoressa Dvora Ancora ha fatto delle insinuazioni piuttosto pesanti, mostrando alcune foto di due naufraghe dell’Isola dei Famosi 2022: Lory Del Santo e Carmen Di Pietro. Secondo Dvora le due soubrette, alla loro seconda esperienza, avrebbero subito un restyling importante negli ultimi giorni: «Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che all’Isola vanno anche i medici estetici. In sette giorni Carmen è cambiata: zigomi più gonfi, botulino appena fatto. Lory una settimana fa era tutta un’altra, screpolata, con herpes in bocca. Ora improvvisamente è un fiore, tutta riempita in faccia».

Al momento la produzione dell’Isola dei Famosi non ha ancora replicato alle insinuazioni fatte da Dvora Ancona, che però ha promesso che analizzerà il caso di altre concorrenti, come Guendalina Tavsassi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Maggio 2022, 13:03

