Isola dei Famosi 2021, Bianca Gascoigne la figlia di Paul: «Il reality cambierà la sua vita, è un boy scout eccezionale»

A “Live Non è La D'Urso” Bianca Gascoigne , figlia dell'ex calciatore e naufrago sull'isola dei Famosi 2021, Paul Gascoigne. Bianca Gascoigne ha parlato dell'esperienza in Honduras del padre: “Cambierà la sua vita, è un boy scout eccezionale”.

ISOLA 2021, BIANCA GASCOIGNE: “MIO PADRE PAUL UN BOY SCOUT”

Bianca Gascoigne, figlia dell'asso del calcio inglese e attuale naufrago sull'Isola dei Famosi 2021 Paul Gascoigne, a 35 anni ha già una lunga carriera alle spalle: ha vinto il reality “Love Island”, tentato l'audizione a “XFactor”, preso parte alla versione inglese del “Grande Fratello”, si è affermata come influencer e, non contenta, ha aperto uno strip club in Inghilterra.

Bianca Gascoigne è più che positiva sull'esperienza che vivrà il padre sull'Isola dei Famosi 2021: “Sono felice della sua partecipazione al reality – ha spiegato in collegamento video a “Live Non è La D'Urso” - Cambierà la sua vita, sono tanti giorni ma nel suo cuore è un boy scout, pieno di energie. E' eccezionale nel pescare. Si divertirà e divertirà gli altri”.

Il rapporto fra padre e figlia è buono ed è migliorato col tempo: “Io e mio padre amiamo divertirci, ridere e senz'altro siamo più amici ora che in passato. Gli ho mandato un messaggio quando ho scoperto che stava per partecipare all'Isola dei Famosi 2021, ma era già impegnato e poi c'è stato il problema del Covid. Comunque, ci vedremo al più presto”.

