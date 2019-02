Isola dei Famosi, anticipazioni terza puntata: i fannulloni verranno smascherati

Domenica 3 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa sera, eccezionalmente di domenica in prima serata su canale 5, terzo puntata con l’ Isola dei Famosi 2019 , che seguiremo come sempre in diretta suSono passate poco più di due settimane dall’arrivo dei naufraghi sull’Isola e c’è già qualcuno che ozia un po’ troppo. I “saranno smascherati e gli “operai” invece premiati.Come anticipato questa sera al gruppo si uniranno Stefano Bettarini e Jo Squillo . I due diventeranno a tutti gli effetti naufraghi de “L’Isola dei Famosi” ma che ruolo avranno? Saranno parte della Ciurma o dei Pirati?In questa terza puntata Alessia Marcuzzi darà al pubblico notizie sulla salute del divinodurante una prova. Francesca Cipriani sarà lì con lui, mieterà qualche altra “vittima”?Per i Galeotti, reduci di #SarannoIsolani - Alice, Giorgia, John e Yuri - è arrivato il momento della resa dei conti. Solo due persone infatti, un uomo e una donna, resterà sull’Isola. Dopo lacontro le dichiarazioni di Joh fatte sui social ai danni di Barbara D'Urso per John superare il televoto sembra piuttosto difficile.Infine, scopriremo chi - oltre a Grecia Colmenares, nominata dal leader Paolo Brosio – andrà in nomination per volere della Ciurma.