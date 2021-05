Isola 2021, Vera Gemma e il ricordo commosso del padre Giuliano Gemma: «Quando l'ho perso è stato devastante...»

Vera Gemma, dopo la sua avventura nell’Isola dei Famosi 2021 è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”. Vera Gemma ha parlato della sua esperienza nel reality e del padre, il compianto attore Giuliano Gemma, scomparso a causa di un incidente stradale: “Un dolore devastante – ha raccontato – l’ultima volta che l’ho visto…”.

Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma e il ricordo del padre Giuliano Gemma

Vera Gemma, protagonista dell’Isola dei Famosi 2021, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha parlato della sua famiglia, della morte della madre e della scomparsa del padre Giuliano Gemma, a causa di un incidente stradale: “Papà è stato eccezionale – ha raccontato - esempio di professionalità e grande umiltà. Era autoironico e affettuoso, era lui che ci portava e riprendeva da scuola, molto presente nella nostra vita. Legatissimo alla famiglia, mai dato scandalo, ha fatto parlare di se solo per il lavoro. Mamma è scomparsa quando ero molto giovane, a vent’anni, una grande perdita. Ho avuto una vita bellissima finché li ho avuto tutti e due, in giro per il mondo sui set western, un sogno...”.

Vera Gemma era a Los Angeles quando le hanno comunicato la triste notizia della morte del padre: “Un dolore devastante. In quel periodo vivevo a Los Angeles e me l'hanno fatto sapere per telefono. Mi hanno spiegato che la causa era stato un incidente stradale”.

Ed è stato proprio a Los Angels che Vera Gemma ha visto il padre Giuliano Gemma per l'ultima volta: “Ho avuto un’adolescenza ribelle, non ci prendevamo, poi negli ultimi anni ci siamo uniti e stavamo sempre insieme, un rapporto meraviglioso. Ma quando l’ho sentito in assoluto più vicino l’ho perso: l’ultima volta che ci siamo visti è venuto a trovarmi a Los Angeles, perché avevo fatto un documentario su di lui. In aeroporto mi ha detto “Grazie di tutto”, e quello è stato il suo addio”.

Dell’Isola dei Famosi 2021 Vera Gemma ha un ricordo molto positivo, nonostante gli scontri con i colleghi naufraghi: “E’ stata un’esperienza unica, bellissima e imparagonabile con quello vissuto finora. Un’isola deserta, senza mangiare, con pochi abiti, ci sono stati momenti molto difficili…”

Vera Gemma ha un figlio, Maximus (“Ha dieci anni, come mamma sono sincera, non preservo mio figlio da nulla. Mi ha visto piangere, soffrire per le pene d’amore, cerco di essere vera e lui mi ama tantissimo per quello che sono”) e un giovane fidanzato, Jeda: “La differenza d’età non conta, l’importante è che sia amore vero. Non è che mi piacciano i ragazzi più giovani, è capitato lui. Non è una regola, ma essendo aperta all’amore non ho problemi di alcun tipo. Vedo invece alcune persone turbate…”.

Al suo fianco l’amica di sempre Asia Argento: “Asia per me è come una sorella, siamo cresciute insieme. Abbiamo diviso gioie ma tanti dolori. Quando ho perso mia madre la prima persona piombata a casa mia è stata lei. Non è un rapporto facile visti i caratteri forti, ma credo che la sorellanza prevalga”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Maggio 2021, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA