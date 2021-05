Isola dei Famosi 2021, Ubaldo Lanzo si ritira dal gioco: «Deve sottoporsi a cure mediche»

L’Isola dei Famosi 2021 perde un altro concorrente, Ubaldo Lanzo. Ubaldo Lanzo è stato costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2021 per sottoporsi a cure mediche e a darne notizia è stato l’account ufficiale del reality condotto da Ilary Blasi.

Ubaldo Lanzo lascia l’Isola dei Famosi 2021

Ubaldo Lanzo lascia l’Isola dei Famosi 2021. A darne notizia un tweet dall’account ufficiale del reality: “Purtroppo – si legge su social - Ubaldo ha dovuto abbandonare il gioco per rientrare in Italia e sottoporsi a delle cure mediche. #Isola”. Già durante l’ultima diretta i colleghi naufraghi avevano parlato della sofferenza di Lanzo, costretto a prendere antidolorifici per via del dolore ai denti e può darsi che il motivo dell’improvvisiamo ritiro sia proprio questo. Un’edizione poco fortunata quella dell’Isola dei Famosi 2021, dato che per motivi di salute hanno dovuto già abbandonare il programma Brando Giorgi ed Elisa Isoardi, data come favorita per la vittoria, senza contare gli infortuni di Paul Gascoigne e Roberto Ciufoli.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA