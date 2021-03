Isola dei Famosi 2021, Jeda il fidanzato di Vera Gemma: «Ecco come è nato il nostro amore»

Vera Gemma è sull’Isola dei Famosi 2021 e il fidanzato Jeda è a casa che l’aspetta. Una coppia che ha incuriosito anche per la differenza d’età, le 50 primavere di lei contro i suoi 22 anni, e ora Jeda svela come è nato l’amore con Vera Gemma: “L’ho contattata su Instagram - ha raccontato - poi ore in videochiamata...”.

ISOLA DEI FAMOSI 2021, JADE E L'AMORE PER VERA GEMMA

Come già rivelato durante le dirette dell’Isola dei Famosi 2021, Jeda ha conquistato Vera Gemma durante il lockdown da Covid attraverso i social: “L’ho contattata per primo io su Instagram – ha svelato ospite di “Casa Chi” su Instagram – Abbiamo parlato ore, in videochiamata. Mi sono molto affezionato, è la persona più speciale che ho in questo momento e ho capito fin da subito che non era una delle tante”.

La differenza d’età non spaventa Jeda: “Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita e mi affascina, come mi affascinano i suoi vecchi lavori da domatrice e stripper, sono orgoglioso di lei”.

Jeda conosce bene anche Maximum, figlio di dieci anni di Vera Gemma: “Ora sta sia con me che con sua zia Giuliana, sorella di Vera. E’ un bambino speciale, con cui ho un bellissimo rapporto”.

Vera Gemma durante l’avventura che sta vivendo all’Isola dei Famosi 2021 non ha nascosto simpatia per alcuni colleghi naufraghi: “Lei è una donna ironica ed autoironica, può fare ciò che vuole con gli altri ragazzi. mi fido di lei”.

