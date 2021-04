Isola dei Famosi 2021, in arrivo due nuove naufraghe con un ex in comune: «Non corre buon sangue»

L’Isola dei Famosi 2021 è pronta ad accogliere due nuove naufraghe, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrara. Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera, accreditate come prossimi sbarchi all’Isola dei Famosi 2021, hanno un ex in comune, anche lui noto per aver partecipato al Grande Fratello e poi per essere diventato un opinionista tv.

Isola dei Famosi 2021, le due nuove naufraghe e l'ex in comune

Sembra che all’Isola dei Famosi 2021 sia pronta ad accogliere nuovi naufraghi e oltre a Ignazio Moser, pare siano pronte a partecipare all’avventura in Honduras Emanuele Tittocchia, attrice, e Manuela Ferrera, ex meteorina del Tg4. Le due avrebbero un ex noto in comune, Biagio D’Anelli, già partecipante al Grande Fratello (allora fidanzato con l’ex concorrente Silvia Salvemini) e oggi opinionista tv. Proprio lui, in un’intervista a “Nuovo Tv”, ha confessato che tra le sue ex non corre buon sangue, assicurando che in Honduras sarà competizione vera con reciproci tentativi di eliminazione.

