Isola dei Famosi 2021, diretta prima puntata: si parte, tutti in Honduras con Ilary Blasi. Attesa terminata, dopo due anni di assenza torna su canale 5 l'adventure show più atteso che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it.

Sono 16 i naufraghi che questa sera sbarcheranno in Honduras: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Visconte Ferdinando Guglielmotti, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

A guidare l'Isola dei Famosi 2021 per la prima volta Ilary Blasi accompagnata da Massimilino Rosolino, nuovo inviato.

