Isola dei Famosi 2021: Awed primo concorrente ufficiale. Ecco chi è Simone Paciello. In attesa di conoscere la data ufficiale della prima puntata dell'Isola targata Ilary Blasi - al momento si parla di venerdì 12 marzo - l'account social del programma ufficializza il nome dello youtuber napoletano.

ISOLA: IL PRIMO CONCORRENTE UFFICIALE

Awed aka Simone Paciello è il primo concorrente ufficiale dell'Isola dei famosi 2021. Classe 1996, nato a Napoli il 12 luglio del 1996, Awed è un famoso Youtuber con più di un milione di followers si Instagram. I suoi video virali, come ha spesso raccontato, sono nati per puro caso e come evasione dallo studio. Attualmente conduce su Mediaset Play, insieme ad Annie Mazzola, il GFVIP Party, ed è proprio in questo spazio che ha ufficializzato la sua partecipazione all’Isola. Paciello ha anche una carriera d'attore, ha preso parte al film Natale al Sud, al fianco di Massimo Boldi ed è l'autore di un libro e di alcune canzoni di grande successo, una su tutte "Ho anche dei difetti".

Per quanto riguarda le sue storie d'amore passate, è stato fidanzato per tantissimi anni con l'attrice di Un Posto al Sole, Ludovica Bizzaglia, e si è parlato anche di un flirt con Giulia De Lellis

Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi🏝 🔥 @simone_paciello pic.twitter.com/WcVWsXXnc2 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 22, 2021

