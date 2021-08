Isola dei Famosi 2021, Awed e le minacce di morte sul web: «Bruciato vivo... Non ho chiuso occhio»

Un brutto momento per Awed, che attraverso il social ha ricevuto delle minacce di morte. Awed, al secolo Simone Paciello, youtuber e naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha spiegato l’accaduto dal suo account Instagram: «Questa notte – ha fatto sapere ai follower - non ho chiuso occhio, perché l’idea di essere bruciato vivo, in modo o nell’altro, crea un po’ di paura inconscia».

Awed e le minacce di morte sul web

Ad Awed la minaccia gli è stata girata da un amico che come lui fa lo Youtuber: «Inoltrare una minaccia di morte all’una di notte a un soggetto ansioso come me - ha spiegato su Instagram - diciamo che forse non è la cosa più saggia da fare. Inutile dire che questa notte non ho chiuso occhio, perché l’idea di essere bruciato vivo, in modo o nell’altro, crea un po’ di paura inconscia»

Gli insulti sono arrivati già dopo la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, ma ora è diverso: «Ricevere insulti sui social ci sta, lo metti in preventivo quando decidi di esporti su un social. Dopo l’Isola non potete nemmeno immaginare la quantità di insulti e cattiverie che sono state scritte sul mio conto. Va bene, decidi di esporti in un reality e giustissimo che le persone si facciano una propria idea. Però non fa più parte del gioco quando gli insulti si trasformano in minacce».

Tutto è arrivato da un profilo fake, ma Awed ha intenzione di andare avanti: «Una minaccia nella vita reale non è lecita, non puoi uscire di casa e minacciare qualcuno di morte. Non capisco allora perché una minaccia debba essere lecita sul social. (…) Questo per dirvi che ho deciso di andare fino in fondo a questa faccenda e di scoprire chi si nasconde dall’altra parte della tastiera».

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Agosto 2021, 20:13

