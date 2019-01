Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è pronto a partire per l'Honduras e diventare il nuovo naufrago dell' Isola dei Famosi 2019 . Su Leggo.it tutti gli aggiornamenti. L'indiscrezione arriva direttamente dalle pagine di CHI che vedono l'ex dipronto a sostituire. L'infortunio del fratello di Belen a quanto pare è più grave del previsto e la produzione ha deciso di sostituirlo.Jeremias era tra i concorrenti ufficiali dell', ma durante le feste natalizie uno sfortunato incidente sulla neve ne ha compromesso la sua partecipazione.Al suo posto erano stati contatti, secondo rumors,. Ad avere la meglio sembra proprio essere Bettarini che potrebbe sbarcare sull'Isola già dalla terza puntata con la benedizione anche di Simona Ventura che raggiunta dal settimanale ha dichiarato:«Isola dei Famosi? Il lavoro viene prima di tutto, in primis per i nostri figli. Sono felice se Stefano è felice».Nel 2017 Bettarini è stato inviato dell'Isola, ora ritorna come concorrente.