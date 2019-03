Isola dei Famosi 2019, Soleil Sorgè scoppia in lacrime: «Crollo emotivo»

Ultimo aggiornamento: 17:41

A un passo dalla semifinale dell'perarriva la crisi di pianto. Soleil è sbarcata a reality iniziato assieme a Jeremias Rodriguez, che poi è diventato suo fidanzato ed è stato eliminato, e da allora l’ex corteggiatrice di “Uomini e donne” ha dovuto affrontare da sola l’opposizione con gli altri concorrenti, tranne quella di Riccardo Fogli diventato suo amico e confidente.La causa è stata una confidenza fatta proprio a Fogli. Soleil stava raccontato di quanto gli altri naufraghi fossero presi dall’architettare strategie, quando le sono cominciate a scendere le lacrime e ha cominciato a piangere. Ad aggiungersi alle cause dello sfogo, l’allentamento di Sarah Altobelli, ora al fianco dei suoi acerrimi nemici Marina La Rosa e Luca Vismara.In un confessionale la leader per eccellenza di quest’edizione ha poi ha spiegato i motivi della crisi: “Questa mattina ho avuto un po’ un crollo emotivo. Pensavo principalmente al fatto che sta diventando un po’ difficile, soprattutto la mancanza della mia famiglia. Forse non ho tutta questa forza e tenacia senza di loro”