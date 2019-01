Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - Da giovedì 24 gennaio è partita, eppure per chi segue il reality in Honduras sui social o durante i daytime, c’è qualcosa di strano poiché scarseggiano le news date da Alvin sui concorrenti. Le poche notizie trapelate hanno quindi fatto allarmare i fan dello storico programma ambientato in Honduras: ci sono stati problemi tecnici, al montaggio, di permessi o col maltempo? Diverse le ipotesi sul silenzio quasi totale che gira attorno ai naufraghi alle prese, tra l’altro, anche con scarsissime riserve di cibo. Ecco cosa stanno combinando gli isolani nell'attesa della seconda puntata Foto@Kikapress