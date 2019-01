Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - Giovedì 31 ne succederanno certamente delle belle nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi 8 2019: Alvin, infatti, ha annunciato nel daytime che uno degli aspiranti isolani potrebbe seriamente rischiare la squalifica per dichiarazioni o gesti precedenti allo sbarco in Honduras. L’ipotesi più accreditata al momento riguarda John Vitale, lo spogliarellista 33enne che un anno fa inveì pubblicamente su FB contro Barbara D'Urso: "Ti lamenti di non trovare un fidanzato. È normale, dai il c**o un poco a tutti per stare dove sei" aveva scritto. Verrà punito davvero? Foto@Kikapress