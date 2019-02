Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 21:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sembrano non bastare i nuovi ingressi all’per aumentare i pingui ascolti che ha raggranellato il reality Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi con la collaborazione delle opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti.Non si sa se sia il cast poco azzeccato, la ripetizione di dinamiche ormai trite e ritrite o la conduzione di Alessia, fatto sta che quest’anno l’Isola ha naufragato nell'audience segnando risultati negativi sin dalla puntata d’esordio.Per aumentare gli spettatori sul divano gli autori avrebbero pensato a un (ennesimo) doppio sbarco, quello di, naufrago già selezionato bloccato da un incidente alla mano e l’ex “Uomini e donne”A dare la notizia Alberto Dandolo su “Dagospia”: “Arianimare l’isola – fa sapere il sito - ci penseranno il testosteronico Jeremias Rodriguez e la bombastica Soleil Sorgè, ex fiamma di Luca Onestini in Tonon. Domenica lo sbarco. Avvertite Bettarini che non sarà l’unico maschio alfa tra i paguri e dite alle spiaggiate imbalsamate che arriva lo tsunami di uomini e donne”.