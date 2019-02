Isola dei Famosi 2019, DIRETTA settima puntata. Luca Vismara contro Jeremias Rodriguez e Soleil: «Non stiamo a limonarci da 10 giorni»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, conto alla rovescia per l'inizio della settima puntata, che seguiremo minuto per minuto su. Tra pocodarà il benvenuto al pubblico del reality di Canale 5 e svelerà ai telespettatori. Dalla lite tra, che si sarebbe sentita tradita dall'amica, all'accesso scontro tra. L'ex Amici non vedrebbe di buon occhio la coppia Jeremias-Soleil Sorgè e spera di spedirli al televoto.Dopo le polemiche sulla, anche questa settimana saranno proprio Soleil e Aaron Nielsen a contendersi, l'immunità con la prova leader. Ma al fratello di Belen non sarebbero andati giù i mugugni di Vismara e gli avrebbe urlato: «Se hai qualcosa da dire, vieni a parlare qua con me, non fare come le mosche, come sempre. Se hai fame muovi il c***». Al vetriolo la replica di Vismara: «».Intanto in nomination,