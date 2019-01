Isola dei Famosi 2019, anticipazioni prima puntata: Due ingressi a sorpresa e un mistero da svelare

Isola dei Famosi 2019, Jeremias Rodriguez non partecipa al reality: entrando in corsa sarebbe penalizzato​

Giovedì 24 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Attesa terminata, questa sera su Canale 5condurrà la 14ma edizione dell'che seguiremo come sempre in diretta suIn studionel ruolo di opinioniste. Sono 19 i concorrenti alla partenza: 15 naufraghi Vip e 4 aspiranti naufraghi del contestTante le sorprese nella prima puntata che possiamo giàci saranno due nuovi ingressi e verrà svelato un piccolo mistero su uno dei concorrenti.Quest’anno l’isola mette al centro del proprio racconto il mito del pirata come ideale romantico di avventura e libertàNella diretta di questa dell'Isola dei Famosi 2019, i naufraghi scoprirano che a sorpresa,non è un concorrente ma un inviato. Grazie alla complicità di- che ha accettato di fingersi inviato nei giorni che hanno preceduto la partenza dei naufraghi - Alvin è approdato in Honduras facendo credere al gruppo che sarà un concorrente a tutti gli effetti.L’altra novità è rappresentata dall’introduzione delle ‘’. In buona sostanza si tratta di concorrenti con esperienze nei reality che trascorreranno una settimana sull’Isola al termine della quale saranno oggetto di una scelta da parte dei naufraghi. Quest’ultimi saranno chiamati a decidere chi potrà proseguire l’avventura a Cayo Paloma. I primi a mettersi in gioco saranno ilAl termine della sesta puntata la polena sopravvissuta entrerà a far parte definitivamente del cast.Questa sera scopriremo anche chi quattro finalisti diche sono: Alice Fabbrica (travel influencer), Giorgia Venturini (comunicazione e media), Yuri Rambaldi (spogliarellista e aspirante tronista) e John Vitale (go-go boy), diventerà ufficialmente un naufrago.