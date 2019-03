Isola dei Famosi 2019, Alba Parietti sbotta contro Alvin:«Non sto qui solo per prendermi la m**a in faccia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semifinale frizzante ma anche piena di confusione all' Isola dei Famosi 2019 . Durante la diretta che abbiamo seguito su Leggo.it c'è stato molto nervosismo e a polemizzare non sono stati solo i naufraghi ma anche le opinioniste. Prima, poidurante una prova ricompensa molto confusa: «».Nella prima prova immunità, durante la semifinale dell', i naufraghi sono stati divisi in due gruppi che consisteva nell’attraversare usando delle tavolette di legno un percorso su fune. Prova che viene però annullata perchè Soleil Sorgè ha utilizzato un metodo non regolamentare. Alvin fa tornare indietro Soleil, che non viene inquadrata più e vince ugualmente. Si insinua il sospetto di voler favorire Soleil, un'accusa che Alessia Marcuzzi non ha intenzione di far cadere. La presentatrice chiede che la prova venga rifatta.Alba Parietti interviene chiedendo di far iniziare Riccardo Fogli da metà percorso, ma Alvin è molto fermo nella sua bocciatura: «No o si rifà in toto o non si fa». A questo punto: «». La Marcuzzi prova a riportare la calma mentre Alvin risponde: «Non ho sentito cosa avete detto, forse è meglio. Lasciamo i rancori ad altre persone, noi ce ne liberiamo e stiamo per far partire la prova».