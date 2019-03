Isola dei Famosi 2019, Alba Parietti contro Soleil: «Dal basso si può salire, dall'alto si può solo scendere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è una dei leader più "odiati" dell' Isola dei Famosi 2019. Le polemiche della scora settimana sono ancora calde, con Soleil che ha utilizzato dei toni molto duri che non sono piaciuti in particolare adche ci ha tenuto a sottolineare:«».sia ALda D'Eusano che ALba Parietti hanno voluto dire la loro a proposito del comportamneto della leader Soleil Sorge. «Ariadna sa di non essere inferiore, né superiore a nessuno e questa si chiama autostima - dice la D'Eusanio - mentre i modi di Soleil sono solo prepotenti».Alba Parietti, che l'ha sempre difesa le dà un consiglio materno, perchè secondo lei il limite di Soleil siano le frasi che usa: «Dal basso si può salire, dall'alto si può solo scendere, ricordatelo. Nella vita si impara a chiedere scusa quando si sbaglia».