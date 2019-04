Isola dei Famosi 2019, Alba Parietti opinionista: «Io e Alda D'Eusanio frustrate»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Posso testimoniare, però, che i nostri interventi erano centellinati, ho parlato di più a Sanremo con Pippo Baudo che non mi faceva leggere nemmeno il numero verde”,torna a parlare della sua esperienza come opinionista all’assieme alla collega Alda D’Eusanio.Il tempo a lei concesso non è stato molto ma lei, come nell’ormai celebre famoso caso Fogli, se l’è preso da sola: “Cercavo di dire il mio pensiero in tempo reale – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - ho fatto la stessa cosa anche dopo il video in cui Corona parlava del presunto tradimento subìto da Fogli ' siamo resi conto tutti dell’incidente ma, se mi fossi presa la scena e mi fossi alzata per uscire dallo studio, sarei stata disonesta. Non abbandono mai la squadra per la quale gioco”.Quello su Fogli è stato un gossip che si poteva evitare: “Chi sta sull' Isola vive una condizione di stress e di sofferenza e, quindi, appare indifeso, Certo, un messaggio violento come quello in altre trasmissioni è scontato, ci sono programmi che vivono di quello, la differenza è che negli altri casi il destinatario è seduto in salotto e può anche alzarsi e andarsene, lì no”.Alda D’Eusanio ha definito il programma un “inferno”: “Ci siamo sentite frustrate. Abbiamo incassato e reagito con il sorriso, lei ha voluto esternare il proprio malcontento, io l’ho fatto direttamente in trasmissione quando qualcuno ha cercato di zittirmi”.