Dopo aver vinto l’Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis è tornato a casa, con un premio in denaro e con qualche amicizia in più ma non solo: ecco i suoi "nemici" in Honduras Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Isola dei famosi, Carmen Di Pietro portata in braccio dal figlio: 'Ho un male che non ti dico'. Cosa è successo

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA