Isola dei Famosi, giovedì il televoto sarà chiuso in anticipo da Rosolino: cosa sta succedendo

Perchè giovedì il televoto dell'Isola dei Famosi sarà chiuso in anticipo da Rosolino? Ecco il motivo. L'annuncio dello stop durante il daytime del 15 aprile è stato dato martedì sera in diretta da Ilary Blasi, destando nel pubblico non poche perplessità. Il motivo è molto semplice.

Durante la diretta dell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi ha annunciato che il televoto di giovedì 15 aprile che vede in nomination Roberto Ciufoli, Valentina Persia e Fariba, verrà chiuso da Massimiliano Rosolino durante il daytime e non come sempre durante la diretta della serea.

Un annuncio che ha destato non poche perplessità. Ma perchè questa chiusura del televoto anticipato? Secondo le ultime indiscrezioni, la nona puntata dell'Isola dei Famosi 2021 non sarà in diretta ma verrà registrata nel tardo pomeriggio di giovedì.

Ancora una volta dipende da "Supervivientes", l'Isola dei Famosi versione Spagnola, con cui il nostro reality condivide i luoghi come la Palapa. Già la scorsa settimana l'Isola non era andata in onda per dare spazio ai cugini spagnoli di poter trasmettere la prima puntata con elicotteri e sbarchi sull'Isola.

Fanno parte del cast di Supervivientes Valeria Marini e Gianmarco Onestini, e proprio per consentire la diretta spagnola, quella italiana andrà dunque in differita, per questo motivo il televoto dell'Isola dei Famosi verrà chiuso giovedì pomeriggio.

