Isola, Jovana Djordjevic infiamma il web: «Non ricordatemi come sua moglie», ma si presenta col suo cognome

Arrivata come naufraga solo ieri all'Isola dei Famosi, Jovana Djordjevic, moglie del calciatore Filip, fa già discutere. «Non voglio essere ricordata come la moglie di un calciatore», ma si presenta con il cognome del marito. Il web si infuoca. «"Non voglio essere la moglie di un calciatore" dice #JovanaDjordjevic ... allora 1º dovresti farti chiamare col tuo cognome. 2º potevi sposarti un impiegato del catasto allora.Poverina dai!». Il suo nome vola su Twitter e le sue foto anche.

Jovana Djordjevic, il web boccia la moglie di Filip

Arrivata per concorrere come single Jovana non si aspettava di essere accoppiata invece a un altro naufrago: a lei è toccato Roger Baduino, altro modello che ha fatto impazzire le telespettatrici ieri. «Bhe potremo chiamarli la coppia dei brutti». Ironizzano così Nicola Savino e Vladimir Luxuria dalle poltrone in studio. Il duo però perde alla prima "sfida" contro Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal e vengono spediti su Playa Escamada.

Le prime impressioni

Non sembra simpaticissima Jovana, che con la sua invidiabile chioma mora snobba Antonio Zequila non riuscendo neanche a dargli una definizione, ma magari sarà lei la vera rivelazione dell'Isola come fù lo scorso anno la bellissima Beatrice Marchetti.

«Jovana Djordjevic simpatica come la sabbia nelle mutande», sul web però ci credono poco.

Chi è

Jovana Djordjevic è nata in Serbia nel 1991. Ha 30 anni ed ha esordito nel mondo dello spettacolo a soli 18 anni dopo aver vinto la selezione di Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale, poi per lei si aprono le passerelle. Ma d'altronde con il suo fisico perfetto e quelle labbra carnose, non ha faticato molto a conquistare le copertine delle più prestigiose riviste di moda.

L'amore con il calciatore

È sposata dal 2014 con Filip Djordjevic, ex attaccante della Lazio e del Chievo, anche lui serbo. Il marito di Jovana, però, classe 1987 non gioca più a calcio dalla scorsa estate, dopo il fallimento della società clivense. La coppia ha avuto due figli, Noel e Leon, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017. Jovana e suo marito si sono conosciuti quando lui giocava a Nantes grazie ad un amico in comune. Innamoratissima del marito, la modella ha confessato: «Lui è la mia metà, il mio migliore amico e il mio massimo sostegno. Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio».

Appassionata di fitness e pugilato, sul suo fisico statuario ha vari tatuaggi. Jovana parla ben tre lingue: italiano, inglese e, naturalmente il serbo.

Il riscatto in Honduras

Ora per Jovana, che ama il marito ma che non vuole essere ricordata solamente come moglie di Filip Djordjevic, sull'Isola è il momento della rivincita.

